Евгений Попов попросил власти Москвы спасти нарышкинское наследие

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Журналист Евгений Попов попросил руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова отреставрировать церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

"С учетом исторического значения указанного объекта, а также учитывая его значимость для жителей как одного из символов района Филевский Парк и Западного округа Москвы, прошу рассмотреть возможность проведения реставрационных работ храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в максимально короткие сроки", – сообщил Попов.

Он подчеркнул, что культурное наследие является важной частью социального благополучия людей. Емельянов его идею поддержал, назвав эту тему актуальной.

Ранее Попов встретился с настоятелем Покровского храма в Филях, протоиереем Борисом Михайловым и руководителем департамента культурного наследия столицы Алексеем Емельяновым, чтобы обсудить ход подготовки документации для получения гранта на возвращение храму первозданного вида.