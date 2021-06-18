Попов: культурное наследие является неотъемлемой частью социального благополучия людей

Фото: Екатерина Тихонова

Тележурналист Евгений Попов встретился с настоятелем Покровского храма в Филях, протоиереем Борисом Михайловым и руководителем департамента культурного наследия столицы Алексеем Емельяновым, чтобы обсудить ход подготовки документации для получения гранта на возвращение храму первозданного вида.

Он отметил, что здание нужно как можно скорее отреставрировать.

"Это одно из красивейших архитектурных сооружений Москвы, прекрасный пример "нарышкинского" барокко. Городские власти готовы выделить бюджетные средства на его восстановление. Планируется, что внизу будет храм для богослужений, а наверху – музей. По сути, здесь и сейчас находится древлехранилище, даже проходят выставки. Но историческим экспонатам нужны особые условия для хранения и экспозиции", – подчеркнул Попов.

После ряда встреч с представителями Минкультуры и Мосгорнаследия появилась реальная перспектива получить бюджетное финансирование. Пока готовятся документы, волонтеры штаба Евгения Попова продолжают собирать голоса в поддержку реставрации.

"Считаю, что храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях необходимо вернуть первоначальный облик, чтобы он стал местом притяжения не только жителей района, но также всех москвичей и гостей столицы. Думаю, что и территории возле храма необходимо уделить особое внимание. Здесь можно разбить великолепный парк, в котором с удовольствием будут проводить время и пенсионеры, и дети, и молодежь нашего района и города", – добавила заведующая филиалом "Филевский парк" территориального центра социального обслуживания "Можайский" Татьяна Чистякова.

В свою очередь, Алексей Емельянов поддержал предложение Евгения Попова включить вопросы защиты объектов культурного наследия в концепцию Национального стандарта благополучия.

Ранее Евгений Попов рассказал о спасении архитектурных памятников, входящих в наследие Нарышкиных. Его инициативу поддержали 1 200 человек.

