Наталья Сергунина рассказала о начале реставрации Дома-музея Чехова

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставрационные работы стартовали в Доме-музее Чехова в центре Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Здание, где писатель жил с 1886 по 1890 год, располагается по адресу Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2. Оно обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.
"Восстановление планируется завершить до конца этого года. После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов напомнил, что работы проводятся под контролем ведомства. Специалист также отметил необычный красный цвет здания и его особую архитектуру.
В рамках реставрационных работ будут обновлены фасады особняка, специалисты приведут в порядок карнизы и наличники на окнах и дверях. В самом помещении отреставрируют дубовый паркет, старинные печи, профилированные карнизы. Обои воссоздадут по рисункам Антона Чехова за 1889 год.
Ранее стало известно, что в Москве открыли прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Московская реставрация". Зарегистрироваться можно до 31 августа.
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