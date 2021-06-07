В Москве стартовал прием заявок на конкурс лучших реставрационных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Московская реставрация" открыли в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
"Заявки принимаются до 31 августа. Осенью к работе приступает экспертное жюри, а победители будут известны в декабре", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Специалист отметила, что нынешний розыгрыш станет одиннадцатым. За прошедшие 10 лет наград удостоились почти 400 лауреатов, которые занимались реставрацией 182 архитектурных памятников Москвы.
В конкурсе "Московская реставрация" предусмотрены четыре номинации: "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство". Отдельная премия предусмотрена для молодых реставраторов, победителей еще одной номинации выберут на "Активном гражданине".
Жюри состязания оценит результаты реставрации и то, как объекты приспособлены к современному использованию. По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, цель конкурса – развитие московской школы реставрации, а также популяризация памятников истории.
Для подачи заявки необходимо заполнить форму на портале mos.ru. Там же указано, какие потребуется предоставить документы. Среди них должна быть копия акта о приемке ремонтно-реставрационных работ на объекте.
В начале июня стало известно, что в 2022 году в Москве завершат реставрацию храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Часть необходимых работ провели уже в минувшем году.
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