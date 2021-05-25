В Москве до конца года планируют закончить реставрацию старинной пожарной части

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице до конца года планируют завершить работы по сохранению пожарной части села Черкизово. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.
Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Все деревянные конструкции и кровля сооружения серьезно пострадали во время пожара в 2016 году. Работы по сохранению памятника ведутся с 2019 года.
"Сейчас специалисты заканчивают воссоздавать второй этаж – практически смонтирован весь сруб. Следующим шагом станет восстановление каланчи и кровли памятника. До конца года реставраторы должны завершить все работы", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он добавил, что уже закончены работы по усилению сводов Монье, усилены все конструкции, расчищена территория. Далее будет раскрыта и восстановлена уцелевшая историческая кирпичная кладка первого этажа и каланчи, дополнены утраченные элементы, воссозданы деревянные оконные рамы.
Ранее сообщалось, что реставрация беседок-ротонд Голицынской больницы, которые украшают Пушкинскую набережную в Парке Горького, завершена.
Беседки-ротонды были созданы в 1802 году по проекту архитектора Матвея Казакова и входили в архитектурный ансамбль Голицынской больницы для бедных. Строения с дорическими колоннами относятся к архитектурному стилю классицизм.
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