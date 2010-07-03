Как преобразились улицы Москвы за последние 10 лет

Если вспомнить, какой была Москва 10 лет назад, то даже не верится, что за небольшой период времени столица смогла так преобразиться. Вместо разбитых улиц – широкие тротуары, взамен хаотично оставленных машин – организованные парковки. Москва заметно похорошела, позеленела и будто просит пройтись по ее обновленным улицам. Посмотрите на самые эффектные реконструкции городских улиц за последние годы.



Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Только в рамках программы "Моя улица" в 2015 году было благоустроено 47 столичных улиц, а еще через год – плюс 61 улица. Реконструированы дороги и тротуары, отремонтированы фасады, сделана подсветка зданий и озеленение районов. В 2017 году благоустроили еще 118 улиц, площадей и переулков. Отремонтировали фасады не только обычных зданий, но и вестибюлей метро, организовали парковки и перенесли провода под землю.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы стремимся к тому, чтобы у москвичей был безопасный, удобный, открытый город, в котором хочется просто пройти по улицам.

Площадь Тверская Застава

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще 10 лет назад одна из главных площадей столицы представляла собой печальное зрелище. Повсюду были расставлены ларьки с разными товарами и продуктами, вокруг них хаотично передвигались машины, создававшие бесконечные пробки.

В итоге реконструкция площади Тверской Заставы прошла в рамках программы "Моя улица", запущенной Сергеем Собяниным. "В конце концов приняли решение восстановить эту площадь, вернуть на место памятник Максиму Горькому, вернуть Москве эту историческую площадь, сделать ее действительно одной из самых лучших московских привокзальных площадей", – заявил в свое время мэр столицы.

Тверская улица

Фото: портал мэра и правительства Москвы; Москва 24/Антон Великжанин

Улица Каретный ряд

Реконструкция Тверской началась в 2016 году. К концу 2017 года Тверская улица будто обрела вторую жизнь: провода переместили под землю, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, на дороге уложили новый асфальт. Также на улице высадили 54 дерева, обустроили 700 квадратных метров газона, расставили новые опоры освещения, для пешеходов установили навигационные стекла, лавочки и урны.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улица Пречистенка

В самом начале улицы Каретный Ряд располагается любимый москвичами сад "Эрмитаж", который уже больше века назад стал творческим ядром города и местом для романтических свиданий. Сегодня дорога к саду стала еще приятнее. Каретный Ряд протяженностью 400 метров облагородили деревьями, установили лавочки и урны. Все провода убрали под землю, обустроили 52 кабельных колодца, построили дождеприемные решетки, уложили гранитную плитку.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Никольская улица

Засияла после реконструкции и Пречистенка, знаменитая своим сохранившимся архитектурным наследием, доходными домами, особняками и городскими усадьбами. 39 фасадов исторических зданий были приведены в порядок, тротуары одеты в гранит, по-новому заиграло освещение.

Фото: ТАСС/Юрий Машков, depositphotos/aksenovko; ТАСС/Юрий Машков, портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов; ТАСС/Александр Рюмин, ТАСС/Юрий Машков

Тверской бульвар

Никольская улица, ведущая к самому сердцу столицы, всегда притягивала москвичей и туристов, а на ЧМ-2018 она стала главной футбольной улицей страны. Помимо обновленных фасадов зданий, знаковым событием стало открытие пешеходного перехода между Никольской улицей и станцией метро "Театральная". После ремонта здесь установили лифт, ступени с подогревом, оборудовали охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. "Новый переход – на месте старого, древнего перехода, который самым популярным был в Москве. Он 10 лет был закрыт. Мы его реконструировали и восстановили, так что милости прошу", – отметил после открытия Сергей Собянин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улица Петровка

Тверской бульвар заиграл новыми красками осенью 2012 года. Там заменили пешеходные дорожки и газонное покрытие, поработали над ограждениями и отремонтировали систему освещения. Для детей установили новые игровые площадки.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Покровский бульвар

На Петровке, плавно переходящей в улицу Каретный Ряд, построили целую водосточную сеть, установили водоотводящие лотки и смотровые колодцы. Гранитной плиткой замостили порядка 22 тысяч квадратных метров. Были приведены в порядок фасады семи зданий и ансамбль Высоко-Петровского монастыря, построенный в XIV веке. Еще недавно на Петровке хаотично парковались машины, а теперь здесь организовано 113 парковочных мест и высажено более 40 новых деревьев и кустарников.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улица Варварка

В ходе реконструкции улиц к 2014 году на Покровке были расширены тротуары, с проезжей части исчезла стихийная парковка. Взамен были организованы парковочные карманы, которые замостили мелкой плиткой. Одной из главных работ на Покровском бульваре стала бережная реконструкция и реставрация Дома Дурасова – памятника истории и архитектуры конца XVIII века.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москворецкая набережная

Улица Варварка входит в знаменитый прогулочный маршрут вокруг парка "Зарядье". Оценить обновленную улицу москвичи и гости города смогли в 2017 году, когда закончились работы по благоустройству. Здесь установили исторические фонари, обновили мощение и газоны. Все провода перенесли под землю. При этом за прокладкой коммуникаций внимательно следили археологи и реставраторы, ведь у большинства построек здесь статус объектов культурного наследия.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще приятнее стали прогулки по Москворецкой набережной с видом на Кремль, храмы и Москву-реку. Горожане и гости столицы облюбовали пеший маршрут вдоль реки, от которого потом можно попасть прямо в парк "Зарядье" и на Красную площадь.