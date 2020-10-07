Капитальный ремонт Бутырского путепровода завершат в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт Бутырского путепровода над путями Савеловского направления Московской железной дороги должен завершиться в ноябре, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, готовы уже три из четырех полос. Строители заменили плиты проезжей части на современные и долговечные конструкции, отремонтировали бетонные поверхности опор, восстановили антикоррозийное покрытие металлических элементов сооружения и обновили освещение.

Теперь им предстоит привести в порядок участок от Дмитровского проезда в сторону улицы Руставели. Там планируется смонтировать гидроизоляцию, уложить асфальтобетонное покрытие, установить ограждения проезжей части и перила пешеходной зоны моста.

Бирюков обратил внимание, что на время проведения работ движение транспорта на путепроводе не останавливалось. Автомобилисты передвигались по временной схеме.

"Сейчас для проезда открыты две полосы: одна – в сторону улицы Руставели, вторая – в сторону Дмитровского проезда", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Капитальный ремонт Бутырского путепровода стартовал в конце марта. Бирюков тогда сообщил, что такую работу проводят впервые с момента постройки в 1955 году. За время эксплуатации появились дефекты, снижающие прочность несущих конструкций.

Ранее стало известно, что Дмитровский путепровод возле платформы Петровско-Разумовская реконструируют до апреля 2023 года. Речь идет о магистрали, которая проходит через Октябрьскую железную дорогу. Она была построена в 1965 году и с тех пор не подвергалась серьезной реконструкции.

