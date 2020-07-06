Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дмитровский путепровод возле платформы Петровско-Разумовская реконструируют до апреля 2023 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Речь идет о магистрали, которая проходит через Октябрьскую железную дорогу. Она была построена в 1965 году и с тех пор не подвергалась серьезной реконструкции.

В частности, планируется замена опор и пролетных строений путепровода. Специалисты также установят ограждения и защитные экраны. В реконструкцию войдут и ремонтные работы 1,5 километра прилегающих дорог, а именно съезда на Валаамскую улицу и улицу Линии Октябрьской Железной Дороги.

Во время реконструкции путепровода будет действовать временный путепровод для сохранения движения по участку. Его демонтируют после завершения работ.

По окончании реконструкции путепровод будет состоять из четырех полос движения в каждую сторону. Ширина тротуаров увеличится с трех до четырех метров.

Председатель столичного комитета государственного строительного надзора Олег Антосенко заявил, что разрешение на работы на Дмитровском путепроводе уже выдано. Он отметил, что Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на дорожных объектах, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

"К проверкам на всех стадиях привлекаются специалисты Центра экспертиз, что позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства. График проверок объекта будет утвержден после получения извещения о начале строительства", – сообщил Антосенко.

Он рассказал, что до 2023 года в Москве построят и реконструируют семь автомобильных путепроводов. Также Антосенко сообщил о проведенных за последние пять лет работах.

"За последние пять лет в столице построено пять и реконструировано семь путепроводов через железнодорожные пути. Для формирования удобных поперечных связей между районами Сергей Собянин поручил продолжить реализацию программы", – заявил Антосенко.

Ранее стало известно, что на участке Северо-Восточной хорды от съезда с Северной рокады до Алтуфьевского шоссе построят эстакаду длиной почти 2,4 километра. Она будет пересекать участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД.