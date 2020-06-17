Эстакаду длиной почти 2,4 километра построят в составе СВХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Самую длинную эстакаду на Северо-Восточной хорде построят от съезда с Северной рокады до Алтуфьевского шоссе. Об этом рассказали представители департамента строительства столицы, передает Агентство "Москва".
"Ее протяженность – почти 2,4 километра, она пересечет участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД", – сообщили в пресс-службе департамента.
Данная эстакада обеспечит движение по трем полосам магистрали в каждом направлении, приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Отмечается, что сейчас на эстакаде продолжаются работы по сборке стапеля для надвижки пролетного строения через пути Савеловского направления Московской железной дороги. Кроме того, ведется сборка металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе. Так, начаты работы по переустройству железнодорожных путей. В дальнейшем рабочие вынесут коммуникации "РЖД". Освободившаяся территория необходима для возведения опор правой стороны эстакады.
Данный проект предусматривает постройку дорог общей протяженностью 17,9 километра.
Ранее сообщалось, что новую дорогу от МКАД до Коммунарки откроют в ближайшие месяцы. Также планируется реконструировать и приспособить для движения общественного транспорта внутриквартальные дороги ТиНАО.
Помимо того, предполагалось, что реконструкция развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе начнется в этом году. Глава департамента Рафик Загрутдинов заявил, что построить и реконструировать предстоит более 5 километров дорог, четыре искусственных сооружения, подземный пешеходный переход.
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