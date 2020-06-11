Новую дорогу ТиНАО откроют в ближайшие месяцы

07:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участок дороги от МКАД до поселка Коммунарка планируют открыть в ближайшие месяцы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам вице-мэра, специалисты завершают отделочные работы в тоннеле направленного левоповоротного съезда с МКАД и на пешеходном переходе. Уточняется, что протяженность тоннеля составит 495 метров. Там завершаются работы по гидроизоляции и облицовке, покраске, прилегающую территорию благоустраивают, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Работы по строительству тоннеля направленного съезда с внутренней стороны МКАД в сторону Коммунарки завершены на 95 процентов", – приводятся в материале слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.
Также он рассказал, что планируется реконструировать и приспособить для движения общественного транспорта внутриквартальные дороги ТиНАО.
Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.
Кроме того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.
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