Новую дорогу ТиНАО откроют в ближайшие месяцы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок дороги от МКАД до поселка Коммунарка планируют открыть в ближайшие месяцы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, специалисты завершают отделочные работы в тоннеле направленного левоповоротного съезда с МКАД и на пешеходном переходе. Уточняется, что протяженность тоннеля составит 495 метров. Там завершаются работы по гидроизоляции и облицовке, покраске, прилегающую территорию благоустраивают, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Работы по строительству тоннеля направленного съезда с внутренней стороны МКАД в сторону Коммунарки завершены на 95 процентов", – приводятся в материале слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Также он рассказал, что планируется реконструировать и приспособить для движения общественного транспорта внутриквартальные дороги ТиНАО.

Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.

Кроме того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.