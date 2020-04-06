Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе начнется в этом году

14:45
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе планируют начать в октябре – декабре 2020 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Сейчас проводятся проектно-изыскательские работы. Глава департамента Рафик Загрутдинов заявил, что построить и реконструировать предстоит более 5 километров дорог, четыре искусственных сооружения, подземный пешеходный переход. Проект предполагает возведение бокового проезда с внутренней и внешней стороны МКАД.
Кроме того, появится направленный левоповоротный съезд с Осташковского шоссе по направлению в область на внешнюю сторону МКАД протяженностью 700 метров, в том числе путепровод 480 метров. Еще один такой съезд сделают по направлению в центр на внутреннюю сторону МКАД. А левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на Осташковское шоссе по направлению в область реконструируют.
Помимо этого, до конца года должна стартовать реконструкция развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе. На участке возведут направленный съезд налево с Алтуфьевского шоссе при движении в область, появятся направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе при движении в центр и боковой проезд с внутренней стороны кольцевой автодороги.
Два путепровода над путями МЦК построят в составе Северо-Восточной хорды. Оба сооружения расположатся недалеко от станции метро "Владыкино". Один путепровод соединит Сусоколовское шоссе с хордой, второй станет разворотным и послужит для съезда с хорды на улицу.
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