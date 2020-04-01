Реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе начнут до конца года

13:13
Фото: stroi.mos.ru
Реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе планируют начать до конца текущего года. В настоящее время на участке проводятся проектно-изыскательские работы, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
"Предстоит построить и реконструировать порядка 3 километров дорог", – говорится в сообщении.
Согласно проекту, на участке возведут направленный съезд налево с Алтуфьевского шоссе при движении в область. Дорога выведет на внешнюю сторону МКАД. Помимо этого, намерены построить направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе при движении в центр и боковой проезд с внутренней стороны кольцевой автодороги.
Кроме этого, строители реконструируют правоповоротний съезд с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе при движении в центр, поворот налево с шоссе на внутреннюю сторону МКАД при движении в сторону центра, поворот направо с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внутреннюю сторону МКАД, левоповоротний съезд с внутренней стороны кольцевой дороги на Алтуфьевское шоссе при движении в сторону области, правоповоротний съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внешнюю сторону МКАД и еще один правоповоротний съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области.
"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до конца года – в начале следующего года завершить проектирование и приступить к реконструкции пяти развязок на МКАД", – заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что строительство постоянных подъездных дорог к инфекционной больнице в ТиНАО закончили на 60%. Так, в общей сложности построено и будет проложено порядка 26 километров дорожных покрытий различного назначения.
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