Проект дублера Люблинской улицы готовят к экспертизе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Проект дублера Люблинской улицы на юго-востоке Москвы готовят к экпертизе. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что фактически дублер станет новой вылетной магистралью.

"Дорога пройдет от третьего транспортного кольца через реорганизуемые промзоны "Южный порт" и "Люблино", районы Южнопортовый и Печатники до развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Бочкарев отметил, что частично дорога пройдет по уже существующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы.

Основной же участок дублера будет проложен от промзоны "Южный порт" до пересечения Люблинской улицы с улицей Нижние Поля. Дорога будет состоять из трех полос в каждую сторону, также она будет состоять из нескольких эстакад и путепроводов. Общая протяженность участка составит порядка 15 километров.

Ранее сообщалось, что платный дублер МКАД в ТиНАО станет частью трассы Солнцево – Бутово – Варшавское. Протяженность дороги составит 53 километра. По ней можно будет разгоняться до 120 километров в час.