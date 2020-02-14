Северо-Восточную хорду продлят до границы с Подмосковьем

14:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Северо-Восточную хорду планируют продлить от Лухмановской улицы до границы с Московской областью. О согласовании проектной документации сообщили в Москомэкспертизе.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, на участке предусмотрены многоуровневые развязки, реконструированы и построены новые дороги.
"Будет построен участок основного хода СВХ – от продления Косинского шоссе на пересечении с Покровской улицей до границы с Московской областью. Также там будут созданы односторонние боковые проезды в обоих направлениях, путепровод на пересечении с Проектируемым проездом № 6656А и три подземных пешеходных перехода", – приводятся слова Леонова на портале мэра и правительства Москвы.
Леонов подчеркнул, что на участках оборудуют остановки общественного транспорта, создадут обособленную велосипедную дорожку, а для пешеходов организуют наземные и подземные переходы.
Кроме того, предполагается, что там установят камеры и комплексы фотовидеофиксации нарушений.
Ранее сообщалось, что строительство Северо-Восточной хорды завершится в 2022 году. Предполагается, что с введением новых участков, расширения дорог и бессветофорного движения дорожная ситуация улучшится на 15–30%.
Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Ее общая протяженность составит около 35 километров.
Хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2011–2019 годах было построено 916 километров дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.
В 2019 году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Специалисты завершили строительство Северо-Западной хорды, участок СВХ – от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской, участок Южной Рокады – от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
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