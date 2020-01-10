"Интервью": Петр Аксенов – о строительстве развязок и хорд

Строительство Северо-Восточной хорды завершится в 2022 году, сообщил телеканалу Москва 24 первый замглавы департамента строительства Петр Аксенов.

По его словам, сегодня остался один участок, который пока не реализуется, – это участок на территории "Лосиного острова". Все остальные участки завершены либо находятся в стадии строительства.

Аксенов подчеркнул, что хорды – это важный проект дорожного строительства в Москве. Он отметил, что с введением новых участков хорд за счет расширения дорог и бессветофорного движения дорожная ситуация улучшается на 15–30%.

Также первый замглавы ведомства назвал важным модернизацию и строительство новых развязок на пересечении с МКАД. Он рассказал, что уже модернизировано 16 развязок, в том числе построено три новых. В ближайшие три года должно завершиться строительство еще пяти развязок.

Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Ее общая протяженность составит около 35 километров.

Хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2011–2019 годах было построено 916 километров дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.

В 2019 году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Специалисты завершили строительство Северо-Западной хорды, участок СВХ – от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской, участок Южной Рокады – от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

В 2020–2022 годах планируется построить 352 километра дорог, 105 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы станет строительство новых хордовых магистралей – СВХ, ЮВХ и Южной рокады.

Общая длина системы из четырех хорд с учетом 185 искусственных сооружений, съездов и дублеров составит 355 километров.

Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, столичное правительство проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос. Каждая реконструированная развязка ускоряет движение в своем районе на 10–20 процентов.

Начиная с 2011 года построено и реконструировано 16 развязок МКАД и 13 вылетных магистралей. На сегодняшний день продолжается работа по реконструкции еще пяти развязок на МКАД.