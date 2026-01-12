Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы

Например, можно посетить каток в Парке Горького. Он впервые расположился перед знаменитой аркой главного входа, построенной в 1955 году. Проезжая по Садовому кольцу, можно увидеть современное пространство, где архитектура, свет и ледовое поле создают один из самых красивых видов в столице.

Площадь катка составляет более 2 тысяч квадратных метров, одновременно можно принимать до 300 посетителей. В центре композиции находится праздничная ель с медиашатром, вокруг которой разворачивается основное катание.

Директор Парка Горького Елена Лупина добавила, что на катке подготовлена зимняя программа, например, выступления артистов в медиарубке, тренировки по катанию на коньках и квесты на льду.

"Для большего удобства мы увеличили количество сеансов и отменили технический день – каток работает без выходных. И конечно, сохранили ту самую атмосферу зимней сказки, ради которой к нам ежегодно приезжают посетители со всей Москвы", – указала Лупина.

Сотрудники парка озвучивают голосовые сообщения на катке, что создает особую обстановку, которая подчеркивает, что место было создано с любовью. В парке работают две медиарубки, а также сохранены все социальные льготы для посетителей. По вторникам и четвергам по традиции вход на каток для пенсионеров бесплатный.

Помимо этого, можно приобрести подарочные сертификаты, стилизованные под билет на поезд. Также можно купить сувениры и вещи с фирменным логотипом. В основе коллекции – архивные фотографии, узнаваемые архитектурные объекты и отсылки к важным событиям.

К посещению доступен каток в музее-заповеднике "Коломенское" на Царской набережной. Это один из самых длинных катков в России, его протяженность составляет 1,7 километра вдоль набережной Москвы-реки. Общая площадь катка – 13 450 квадратных метров.

Главной особенностью катка является атмосферная подсветка более чем из 14 миллионов ламп, создающая эффект звездного неба. В борта встроены светильники, которые мягко подсвечивают лед.

Кроме того, территория вокруг катка оформлена елочными шарами, есть арочный зимний тоннель и несколько фотозон. На причальной площади – лаундж-зона, большая елка и украшенные павильоны.

Одновременно каток может принять более 25 тысяч человек, при этом восемь турникетных групп предотвращают очереди, а восемь ледозаливочных машин обеспечивают качество покрытия. Доехать до катка можно на новогоднем поезде.

Еще один каток, который можно посетить, – "Лед" в центральной зоне парка "Сокольники". Площадь катка составляет 5,3 тысячи квадратных метров, одновременно его могут посетить 950 человек. Благодаря высокотехнологичному оборудованию кататься можно в любую погоду, поскольку температура и гладкость покрытия поддерживаются на идеальном уровне.

Новые борта с подсветкой создают особую атмосферу в вечернее время. Взять коньки или тренажер-ассистент можно в двух пунктах проката. Помимо этого, на территории находится гардероб, чтобы сделать отдых максимально комфортным. На втором этаже здания проката работает кафе, а рядом есть киоски с горячими напитками и закусками.

По четвергам с 21:00 до 23:00 проходит сеанс скоростного катания, что дает возможность получить заряд адреналина. Парк, в свою очередь, радует гостей обновленной инфраструктурой.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в ходе комплексного благоустройства создаются катки во всех районах, в том числе парках. Он назвал катание на коньках любимым зимним развлечением москвичей. По его словам, некоторые великие спортсмены начинали пути на скромных ледовых площадках в столичных дворах.

