Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Новые катки открылись в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Например, каток площадью около двух тысяч квадратных метров ждет гостей в музее-заповеднике "Царицыно". Можно совместить катание с экскурсией или просто насладиться видами.

Каток чуть меньше, площадью около тысячи квадратных метров, находится в Лианозовском парке. Можно приехать вместе с детьми, чтобы научить их уверенно стоять на коньках.

Самый большой каток открылся в музее-заповеднике "Коломенское". Его размер – более 3,7 тысячи квадратных метров, поэтому на нем можно как следует разогнаться. Места хватит и для обычного катания, и для свободного скольжения.

Все объекты освещаются, там обеспечивается безопасность передвижения на льду даже в темное время суток. Перед посещением необходимо приобрести билет, сделать это можно на сайте "Мосбилет".

Катки открыты с 11:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 – в выходные дни. На всех предусмотрены раздевалки, камеры хранения, пункты заточки и аренды снаряжения. Кроме того, для самых маленьких посетителей можно арендовать специальные поддерживающие стойки.

Ранее сообщалось, что на Воробьевых горах открыт бесплатный каток для жителей и гостей Москвы. Площадь объекта, который находится возле Дворца пионеров, превышает четыре тысячи квадратных метров. Благодаря искусственному покрытию площадка может работать в любую погоду.

Ее строительство курировала команда советского и российского фигуриста Ильи Авербуха, который выступал в танцах на льду.

