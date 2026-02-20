В Госдуме сообщили о новых правилах обучения медиков в РФ с 1 марта

Фото: depositphotos/Syda_Productions

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, обязывающий студентов-медиков, поступивших на целевое обучение, отработать не менее 3 лет в выдавшей квоту организации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, нововведение призвано решить проблему кадрового дефицита в регионах. За неисполнение обязательств студент должен будет вернуть расходы на обучение и заплатить штраф в двукратном размере. Такая же ответственность предусмотрена для работодателя в случае отказа в трудоустройстве выпускника.

Минздрав РФ определит перечень специальностей, по которым выпускники будут работать под руководством наставника (труд наставников будет оплачен). Срок отработки не превысит 3 лет.

Антропенко добавил, что закон не коснется студентов, завершивших обучение или получивших аккредитацию до 1 марта 2026 года, а также ординаторов-бюджетников, принятых до этой даты.

По словам парламентария, выпускники смогут выбирать регион и клинику, а регионам придется конкурировать за специалистов дополнительными программами поддержки.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением к главе Минтруда Антону Котякову ввести ежегодную 13-ю зарплату для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений.

Он предложил производить выплату по итогам календарного года за счет средств бюджета. Критерием для получения 13-й зарплаты станет выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий.