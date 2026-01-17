Правительство утвердило время ожидания скорой помощи в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Врачи скорой помощи должна приезжать к пациенту в течение 20 минут с момента, когда бригаде поступил вызов. Это следует из постановления российского кабмина, передает РИА Новости.

Из документа следует, что именно за 20 минут медики должны добраться до места назначения при оказании экстренной медицинской помощи.

При этом в территориальных программах госгарантий правительство допускает обоснованную корректировку времени, призывая учитывать транспортную доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности регионов.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов начал работу над законопроектом, в рамках которого он предлагает лишать водителей в России прав на срок до двух лет за создание помех движению машины скорой помощи.

Парламентарий сравнил подобные "игры" с врачебными авто с глумлением и издевательством, которые могут привести к тому, что медики не смогут вовремя добраться до пациента или не довезут его до больницы. Более того, он напомнил, что такие действия также являются нарушением правил дорожного движения.

