Депутат Нилов предложил лишать прав на два года за помехи скорой на дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителей в России могут лишить прав на срок до двух лет за создание помех движению машины скорой помощи. Законопроект готовит депутат Ярослав Нилов.

Парламентарий сравнил подобные "игры" с врачебными авто с глумлением и издевательством, которые могут привести к тому, что медики не смогут вовремя добраться до пациента или не довезут его до больницы.

Более того, такие действия также являются нарушением правил дорожного движения, подчеркнул Нилов.

"Если скорая включила световые и звуковые сигналы – то ее обязаны пропустить. А если нет – нарушение, а если специально мешают, то надо рассматривать как действия, сопряженные с угрозой здоровью и жизни пациента", – пояснил свою позицию чиновник в беседе с телеканалом "360".

Ранее за непропуск машины скорой помощи к административной ответственности был привлечен водитель в Балашихе. Полицейские узнали о случившемся из опубликованного в Сети видео, на котором автомобилист за рулем иномарки помешал движению медиков на проспекте Ленина.

Схожий случай до этого произошел в Люберцах. В одном из узких дворов водитель перегородил проезд для машины скорой с включенными спецсигналами, а на замечания начал ругаться. При этом медики не стали писать заявление, но полицейские организовали проверку.