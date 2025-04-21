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Новости

21 апреля, 17:30

Происшествия

Новости Москвы: в Подмосковье ищут водителя, который не пропускал машину скорой помощи

Новости Москвы: в Подмосковье ищут водителя, который не пропускал машину скорой помощи

Иномарка сбила пешеходов на улице Косыгина в Москве

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Полиция в Подмосковье ищет водителя, который не пропускал машину скорой помощи. Конфликт произошел в Люберцах. В одном из узких дворов иномарка перегородила проезд. Уступать дорогу транспорту со спецсигналами мужчина не спешил. На замечания пешеходов он начал ругаться. Заявление в полицию медики не писали. Однако сотрудники правоохранительных органов сами обнаружили это видео в Сети и начали проверку.

В Калининграде закрыли бордель с годовым доходом в полмиллиарда рублей. Три точки работали под видом массажных салонов и кальянных. По предварительным данным, в запрещенном бизнесе участвовало более 30 женщин и один мужчина. Возбуждено уголовное дело. Полиция задержала 17 человек. Всем уже предъявили обвинения. Организаторов отправили под арест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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