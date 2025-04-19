Masrawy: семь детей погибли в результате столкновения двух автомобилей в Египте

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Как минимум семь детей погибли при столкновении двух автомобилей в провинции Эль-Минья, расположенной в центральной части Египта, пишет издание Masrawy.

ДТП с участием двух пикапов произошло в районе Маллави. Его причиной предварительно стало превышение скорости.

К месту аварии незамедлительно прибыли машины скорой помощи и органы безопасности. Последние установили, что всего в результате аварии погибли восемь человек, а 25 получили ранения. Причем некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

В их числе оказались дети в возрасте от 12 до 14 лет. Кроме того, среди пострадавших также много несовершеннолетних.

Ранее туристический автобус перевернулся в провинции Сураттхани в Таиланде. По данным полиции, из 40 пассажиров 21 пострадал, а еще 6 были госпитализированы, остальные получили легкие травмы.

СМИ, в свою очередь, отмечают, что среди пострадавших есть иностранные туристы. Однако неизвестно, были ли среди них россияне.