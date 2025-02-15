Spiegel: свыше 10 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе ФРГ

Фото: 123RF/chalabala

Автобус столкнулся с несколькими автомобилями в городе Хемер на западе Германии. В результате пострадали 13 человек, пишет журнал Spiegel.

По данным издания, по пока не установленным причинам автобус сошел с полосы. Он столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями и деревом, после чего снова выехал на дорогу, где врезался в другие машины. Всего наряду с автобусом в ДТП пострадали еще пять транспортных средств.

"Пострадали 13 человек, десять из них – серьезно", – уточняет издание.

При этом отмечается, что одного из пассажиров автобуса выбросило в окно пиццерии. Спасательные вертолеты доставили двух пострадавших в больницы соседних городов.

Ранее 51 человек погиб в ДТП с участием автобуса в Гватемале. Автобус упал с моста в реку, когда направлялся в столицу Гватемалы из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан в департаменте Эль-Прогресо. По предварительной информации, причиной аварии могла стать неисправность тормозов.