Emisoras Unidas: число жертв ДТП с автобусом в Гватемале выросло до 51

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Число погибших в ДТП с участием автобуса в Гватемале выросло до 51, сообщает радиостанция Emisoras Unidas.

По данным СМИ, погибли 36 мужчин и 15 женщин. Ожидается, что количество жертв может увеличиться. На месте происшествия работают спасательные бригады.

Правительство Гватемалы после ДТП объявит национальный траур. Официальное уведомление будет сделано после заседания кабмина, написал президент страны Бернардо Аревало в соцсети Х.

"Как президент, я отдал распоряжение мобилизовать персонал армии и спасателей на место происшествия и задействовать чрезвычайные, особые меры, чтобы иметь возможность предоставить медицинскую помощь раненым и в целом отреагировать на эту ситуацию", – добавил Аревало.

В понедельник, 10 февраля, автобус упал с моста в реку, когда направлялся в столицу Гватемалы из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан в департаменте Эль-Прогресо. По предварительной информации, причиной аварии могла стать неисправность тормозов.