Машина президента Сербии Вучича потеряла колесо на ходу

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Во время поездки в город Мокрин, где президент Сербии Александр Вучич планировал встретиться с местными жителями, у его автомобиля отвалилось колесо. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости

Инцидент попал на видео. На записи видно, как охрана осмотрела машину после происшествия, после чего Вучич пересел в другой автомобиль из кортежа и продолжил путь.

Государственная служба Сербии сообщила, что проводит расследование инцидента. Однако сам Вучич заявил, что у автомобиля, вероятно, просто лопнуло колесо, и призвал не придавать этому событию излишнего внимания.

Ранее сообщалось, что в Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший кортеж премьера премьера Венгрии Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта. Авария произошла по вине водителя, которая не заметила перекрытия дороги и врезалась в два мотоцикла полицейских, которые сопровождали кортеж венгерского премьера.