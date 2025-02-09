01:01Происшествия
Машина президента Сербии Вучича потеряла колесо на ходу
Инцидент попал на видео. На записи видно, как охрана осмотрела машину после происшествия, после чего Вучич пересел в другой автомобиль из кортежа и продолжил путь.
Государственная служба Сербии сообщила, что проводит расследование инцидента. Однако сам Вучич заявил, что у автомобиля, вероятно, просто лопнуло колесо, и призвал не придавать этому событию излишнего внимания.
Ранее сообщалось, что в Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший кортеж премьера премьера Венгрии Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта. Авария произошла по вине водителя, которая не заметила перекрытия дороги и врезалась в два мотоцикла полицейских, которые сопровождали кортеж венгерского премьера.