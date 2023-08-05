Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП - СМИ

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Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП. Известно о пострадавших, в числе которых есть журналисты. Об этом сообщает издание Star.

"На перекрестке Эрзинджан-Тунчели произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, следовавших в кортеже председателя лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу", – сообщила газета.

Уточняется, что в ДТП также попал микроавтобус с журналистами, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе два журналиста.

Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, главному сопернику Эрдогана на прошедших в мае выборах суммарно грозит до 110 лет тюрьмы. Против Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков, в большинстве истцом выступает сам Эрдоган. Многие из них были поданы несколько лет назад, в основном по обвинениям о клевете. Например, Кылычдароглу обвиняют в сравнении Эрдогана с Каддафи и Чаушеску.

У Кемаля Кылычдароглу, который был депутатом парламента, но не попал в его новый состав, больше нет депутатской неприкосновенности.

28 мая глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов. Отрыв действующего президента от его противника Кемаля Кылычдароглу составил более двух миллионов голосов.