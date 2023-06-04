00:57Политика
Эрдоган сменил почти всех министров в правительстве Турции
Фото: 123RF/ververidis
После своего переизбрания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил почти весь состав правительства. Об этом сообщает ТАСС.
Новый состав Эрдоган представил в субботу, 3 июня.
Из семнадцати министров лишь двое сохранили свои должности. На своих постах остались глава Минздрава Фахреттин Коджа и глава Минкульта Мехмет Нури Эрсой.
Эрдоган сменил и вице-президента, на эту должность отныне назначен Джевдет Йылмаз, который с 2011 по 2016 был министром развития Турции и вице-премьером по вопросам экономики.
Турецкий президент принял присягу в Великом национальном собрании Турции 3 июня. Эрдоган вступил в должность на новый пятилетний срок.
1 июня Центризбирком Турции официально объявил Эрдогана президентом страны. Отмечалось, что он набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%.
В Анкаре прошла инаугурация Эрдогана
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