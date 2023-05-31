Володин представит РФ на церемонии инаугурации Эрдогана

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Отмечается, что дата инаугурации Эрдогана будет известна после оглашения ЦИК Турции окончательных результатов второго тура выборов президента.

Ранее сообщалось, что инаугурация президента Турции пройдет 2 или 6 июня. Сразу после этого Эрдоган объявит состав нового кабинета министров.

28 мая глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов.