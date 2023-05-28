Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

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Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов, сообщает РИА Новости.

"После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", – подчеркнул он.

Глава ЦИК страны отметил, что отрыв действующего президента от его противника составил более 2 миллионов голосов.

Окончательные результаты будут размещены в официальном вестнике 1 июня.

Ранее с победой Эрдогана поздравил Владимир Путин. По словам президента РФ, это является примером поддержки народом усилий Эрдогана по укреплению суверенитета страны. Он добавил, что намерен подтвердить готовность к продолжению диалога с Турцией. Также российский президент пожелал Эрдогану новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Второй тур выборов завершился 28 мая, участки были открыты с 08:00 до 17:00. Эрдоган находился в лидирующих позициях. Повторные выборы назначили из-за того, что ни один кандидат не набрал 50% голосов.