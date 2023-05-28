Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента. Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турции", – подчеркнул он.

По словам президента РФ, это также является примером поддержки народом усилий Эрдогана по укреплению суверенитета страны.

"Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях", – указал Путин.

Он добавил, что намерен подтвердить готовность к продолжению диалога с Турцией. Также российский президент пожелал Эрдогану новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Второй тур выборов завершился 28 мая, участки были открыты с 08:00 до 17:00. Эрдоган находился в лидирующих позициях. Повторные выборы назначили из-за того, что ни один кандидат не набрал 50% голосов.

По итогам обработки 100% бюллетеней в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая выборах главы Турции действующий президент Эрдоган получил 49,35% голосов.

Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – набрал 45% голосов. Третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,22%.