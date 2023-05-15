Эрдоган набрал 49,35% голосов после обработки всех бюллетеней

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая выборах главы государства, сообщает турецкая телекомпания TRT.

Уточняется, что его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – набрал 45% голосов. Третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,22%.

Снявший свою кандидатуру кандидат Мухаррем Индже получил 0,43% голосов. В ЦИК Турции считают недействительными голоса, отданные за него.

Ранее телекомпания приводила данные, согласно которым Эрдоган набирал 55,36% голосов по итогам обработки бюллетеней с 67,33% избирательных урн голосования за рубежом. По данным журналистов, Кылычдароглу достались 41,26% голосов.

Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая, напомнил телеканал.

До этого Эрдоган заявил, что лидирует по итогам прошедших президентских выборов. Он выразил надежду о победе в первом туре голосования. Кроме того, действующий турецкий лидер обвинил оппозицию в попытке одурачить людей заявлениями о лидерстве Кемаля Кылычдароглу.

Президентские выборы прошли в Турции