Эрдоган заявил, что лидирует на президентских выборах в Турции

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, согласно предварительным данным, он лидирует по итогам прошедших президентских выборов. Об этом он сообщил во время митинга с участием своих сторонников в Анкаре.

"Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем", – приводит слова действующего турецкого лидера ТАСС.

Одновременно с этим Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в попытке одурачить людей заявлениями о том, что Кемаль Кылычдароглу лидирует на состоявшихся выборах.

Глава Турции также выразил надежду, что ему все же удастся победить в первом туре выборов.

По данным ЦИК республики, после обработки данных с 99,16% урн для голосования Эрдоган набрал 49,36% голосов, а Кылычдароглу – 44,92% голосов.

Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

Ранее Эрдоган заявил о готовности уйти с поста главы государства в случае, если он проиграет на предстоящих выборах. По его словам, действующие власти страны и оппозиционный блок "Народный альянс" должны принять любой результат голосования как легитимный.

До этого турецкий президент пристыдил лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу за утверждение о вмешательстве России в президентские выборы в Турции.

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