Эрдоган заявил, что готов покинуть пост президента в случае проигрыша на выборах

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности уйти с поста главы государства в случае, если он проиграет на предстоящих выборах. Об этом со ссылкой на слова турецкого лидера сообщает издание Hürriyet.

"Если мы пришли к власти с благосклонностью нашего народа, мы сделаем все, чего требует демократия, если наш народ решит иначе", – отметил Эрдоган.

Он добавил, что те люди, которые не уважают результаты голосования, не уважают саму нацию. По словам турецкого президента, действующие власти страны и оппозиционный блок "Народный альянс" должны принять любой результат голосования как легитимный.

Ранее Эрдоган пристыдил лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу за утверждение о вмешательстве России в президентские выборы в Турции. Произошло это во время митинга в Стамбуле.

С аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровергнув слова Кылычдароглу о том, что Москва вмешивается в турецкие выборы. Он добавил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Главными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, а также единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.

Эрдоган провел один из самых крупных митингов в рамках подготовки к выборам