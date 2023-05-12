В Кремле заявили, что обсуждения о возможности продления зерновой сделки продолжаются

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Россия пока что не может сообщить о возможности продления зерновой сделки, обсуждение этого вопроса продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока никакой нет информации на этот счет <...> Работа продолжается, контакты продолжаются и будут продолжаться", – ответил он.

Он добавил, что для продления сделки необходимо реализовать ее вторую часть, которая имеет отношение к РФ, а разговор двух президентов не принесет должного влияния на ее статус.

"Для того чтобы состоялась эта сделка, нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний нам", – объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее глава министерства обороны Турции Хулуси Акара заявлял, что встреча в Стамбуле по обсуждению зерновой сделки прошла позитивно, стороны движутся в направлении ее продления.

До этого сообщалось, что срок действия сделки, который истекает 18 мая, продлят на 60 дней.

В СМИ отмечали, что РФ может согласиться на продление сделки в последний раз в надежде на то, что ее требования в стамбульском меморандуме от 22 июля 2022 года будут учтены.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что российская сторона выступает против постоянного продления сделки. Черноморская инициатива подойдет к финалу, если стороны не придут к консенсусу к 18 мая с учетом требований российской стороны, подчеркнул он.



Зерновая сделка будет продлена на два месяца – СМИ