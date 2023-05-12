Зерновая сделка будет продлена на 60 дней – СМИ

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Срок действия зерновой сделки, который истекает 18 мая, будет продлен на 60 дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что первым огласить соответствующее решение может президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Не исключено, что этот разговор может состояться уже в ближайшие дни.

Кроме того, по информации источника агентства, российская сторона может согласиться на продление сделки в последний раз. По его словам, возможность продления сделки является "жестом России" в надежде на то, что ее требования в стамбульском меморандуме от 22 июля 2022 года будут учтены.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возможный отказ от продления зерновой сделки может негативно сказаться на сфере продовольственной безопасности.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что российская сторона выступает против постоянного продления или расширения зерновой сделки, за что голосуют некоторые западные государства.

Продление зерновой сделки начали обсуждать в Стамбуле