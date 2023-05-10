Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении экспорта зерна в Китай

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Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о заключении соглашения по сухопутному зерновому коридору между Россией и Китаем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подобное соглашение должно предусматривать увеличение объемов производства зерна на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, а также рост экспорта продовольствия в Китай.

Срок исполнения поручения Путина установлен до 1 октября 2023 года.

Ранее СМИ со ссылкой на турецкий источник сообщили, что действие зерновой сделки будет продлено на условиях России. По его словам, соглашение будет продлено после 18 мая. Предполагается, что в сделку может быть включен экспорт российской продукции.



Зерновая сделка будет продлена с учетом пожеланий РФ – СМИ