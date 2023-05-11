Непродление зерновой сделки несет угрозу продовольственной безопасности – ООН

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Возможный отказ от продления зерновой сделки может негативно сказаться на сфере продовольственной безопасности. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Очевидно, что если (черноморская зерновая. – Прим. ред.) инициатива не будет продолжена, <...> это негативно отразится на мировой продовольственной безопасности и ценах на продовольствие", – цитирует его ТАСС.

Дюжжарик также добавил, что ООН работает над началом движения некоторых заблокированных в портах судов с российскими удобрениями.

Ранее МИД РФ выступил против постоянного продления зерновой сделки. Инициатива может быть завершена, если 18 мая стороны не придут к общему решению с учетом требований России.

При этом ранее источник СМИ сообщал, что сделка все же может быть продлена 18 мая на условиях Москвы. В условия, по его словам, может быть включен и экспорт российской продукции.



Продление зерновой сделки начали обсуждать в Стамбуле