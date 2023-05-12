Глава Минобороны Турции заявил, что встреча по зерновой сделке в Стамбуле прошла позитивно

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В Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча по обсуждению зерновой сделки, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главу министерства обороны Турции Хулуси Акара.

По его словам, встреча сторон прошла позитивно и на данный момент стороны движутся в направлении продления сделки.

Ранее СМИ писали, что срок действия зерновой сделки, который истекает 18 мая, будет продлен на 60 дней. Первым огласить соответствующее решение может президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Не исключено, что этот разговор может состояться уже в ближайшие дни.

Кроме того, по информации источника, российская сторона может согласиться на продление сделки в последний раз. По его словам, возможность продления сделки является "жестом России" в надежде на то, что ее требования в стамбульском меморандуме от 22 июля 2022 года будут учтены.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что российская сторона выступает против постоянного продления или расширения зерновой сделки, за что голосуют некоторые западные государства.

Продление зерновой сделки начали обсуждать в Стамбуле