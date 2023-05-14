14 мая, 22:41Происшествия
Три человека умерли на турецких избирательных участках – СМИ
Фото: AP Photo/Valeria Ferraro
Три человека умерли на избирательный участках в Турции из-за остановки сердца. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Отмечается, что в турецкой провинции Ризе 64-летний член избирательной комиссии Шереф Курт умер из-за сердечного приступа. Он был доставлен в государственную больницу Качкара.
"Несмотря на все, что сделали врачи в больнице, Курта спасти не удалось, он скончался", – указано в материале.
В провинциях Трабзон и Гиресун умерли еще два избирателя.
Ранее сообщалось, что голоса за действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превысили 56% после обработки бюллетеней свыше 14,8% урн.
Турецкие избирательные участки закрылись 14 мая, о завершении всеобщих выборов 28-го срока заявил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер. Он утверждал, что на выборах не было зафиксировано негативных ситуаций.
В Турции прошло голосование на президентских и парламентских выборах
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