Три человека умерли на турецких избирательных участках – СМИ

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Три человека умерли на избирательный участках в Турции из-за остановки сердца. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что в турецкой провинции Ризе 64-летний член избирательной комиссии Шереф Курт умер из-за сердечного приступа. Он был доставлен в государственную больницу Качкара.

"Несмотря на все, что сделали врачи в больнице, Курта спасти не удалось, он скончался", – указано в материале.

В провинциях Трабзон и Гиресун умерли еще два избирателя.

Ранее сообщалось, что голоса за действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превысили 56% после обработки бюллетеней свыше 14,8% урн.

Турецкие избирательные участки закрылись 14 мая, о завершении всеобщих выборов 28-го срока заявил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер. Он утверждал, что на выборах не было зафиксировано негативных ситуаций.



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