Инаугурация Эрдогана может пройти 2 или 6 июня – СМИ

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Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 2 или 6 июня, сообщает газета Milliyet.

Сразу после этого избранный президент объявит состав нового кабинета министров.

Окончательные итоги президентских и парламентских выборов Высшая избирательная комиссия может объявить уже 30 мая. 2 июня депутаты 28-го созыва принесут присягу, после чего начнется пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя парламента Турции.

28 мая глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов. Отрыв действующего президента от его противника Кемаля Кылычдароглу составил более 2 миллионов голосов. Окончательные результаты будут размещены в официальном вестнике 1 июня.

В понедельник, 29 мая, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что победа Эрдогана во втором туре президентских выборов является закономерным выбором граждан, которые знают плюсы и минусы его политики.

