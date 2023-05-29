В Госдуме назвали победу Эрдогана закономерным выбором граждан Турции

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Победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов является закономерным выбором граждан, которые знают плюсы и минусы его политики. Таким мнением поделился член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, победа Эрдогана – это перспектива развития российско-турецких отношений для РФ, что является неприятной реальностью для Запада. Депутат заявил, что в своем внешнеполитическом курсе турецкий лидер не сможет отвернуться от западных государств, которые давят на него.

"Но понимание Эрдоганом важности позиции Турции и стремление проводить независимый курс играют особую роль – Эрдогана не заставить действовать по указке, как это происходит с европейскими политиками", – цитирует парламентария RT.

Между тем стало известно, что турецкий лидер после победы во втором туре продолжит телефонную дипломатию с РФ и Украиной. По данным РИА Новости, Эрдоган будет призывать к прекращению огня. Источник рассказал агентству, что тема посредничества Анкары в этом конфликте является приоритетом в политике Турции.

Накануне Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов.

После победы президент Турции сообщил, что граждане передали ему ответственность за управление республикой на ближайшие пять лет. Он подчеркнул, что итоги президентских выборов в стране являются праздником демократии.