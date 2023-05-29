Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен реализовать проект газового хаба, который предложил ранее Владимир Путин. Об этом турецкий лидер сообщил, выступая перед сторонниками после своей победы в президентских выборах.

Эрдоган пообещал продолжать укреплять позиции Турции путем инвестиций в транспорт и энергетику, чтобы вывести их на мировой уровень.

Глава Турции также заявил, что собирается снизить высокую инфляцию в стране. Он добавил, что у его правительства уже есть подобный опыт.

"Если мы это сделали, мы сделаем это снова. Да, процентная ставка снижена до 8,5, и инфляция тоже снизится. Они не могут конкурировать с нами", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов.

Эрдоган заявил, что граждане передали ему ответственность за управление страной на ближайшие пять лет. По его словам, итоги президентских выборов в Турции являются праздником демократии.