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Кылычдароглу назвал прошедшие выборы в Турции несправедливыми и пообещал продолжить борьбу
Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA
Кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы в Турции одним из самых несправедливых периодов в истории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Кылычдароглу.
Он также поблагодарил своих сторонников за поддержку и за более чем 25 миллионов голосов. Кылычдароглу призвал их и в дальнейшем бороться за демократию.
"Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", – заявил он.
Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов.
Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Российский президент также добавил, что намерен подтвердить готовность к продолжению диалога с Турцией.
ЦИК Турции подтвердил победу Эрдогана во втором туре президентских выборов
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