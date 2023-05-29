Кылычдароглу назвал прошедшие выборы в Турции несправедливыми и пообещал продолжить борьбу

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Кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы в Турции одним из самых несправедливых периодов в истории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Кылычдароглу.

Он также поблагодарил своих сторонников за поддержку и за более чем 25 миллионов голосов. Кылычдароглу призвал их и в дальнейшем бороться за демократию.

"Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", – заявил он.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов.

Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Российский президент также добавил, что намерен подтвердить готовность к продолжению диалога с Турцией.