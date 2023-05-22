Экс-кандидат в президенты Турции Оган призвал голосовать за Эрдогана

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Финишировавший третьим в первом туре президентских выборов Турции кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган призвал своих сторонников голосовать за действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС.

"Во втором туре выборов президента Турции 28 мая заявляю о поддержке кандидата "Республиканского альянса" Эрдогана. Призываю своих сторонников поддержать его на выборах", – сказал Оган в эфире турецких телеканалов.

По результатам первого тура Синан Оган набрал около 5% голосов избирателей. Его обогнали оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, набравший 44,88% голосов и действующий президент Турции Реджеп Эрдоган – 49,51%.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кылычдароглу может получить часть голосов Огана. Как отметил представитель оппозиции, несмотря на то, что Кылычдароглу уйдет большая часть голосов Огана, он все еще может проиграть во втором раунде президентских выборов.