Эксперт объяснил, как переизбрание Эрдогана отразится на отношениях с Россией

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Если действующий президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана победит на выборах, отношения республики с Россией не изменятся, сообщает News.ru со ссылкой на президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского.

"У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения, и он их сохранит. Эрдоган использует экономику в отношениях с Москвой, но и о политике не забывает. Политика его диктуется в пользу Турции, что видно по проекту Организации тюркских государств, где он создал основу для некой новой Османской империи", – заявил Сатановский.

Ранее сообщалось, что Эрдоган набрал 49,35% голосов по итогам обработки всех бюллетеней в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая президентских выборах Турции.

Кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу получил 45% голосов. Кандидату от "Альянса АТА" Синан Оган достались 5,22%.

Также уточняется, что альянс во главе с партией действующего турецкого лидера получил 322 из 600 мест в парламенте.

Президентские выборы прошли в Турции