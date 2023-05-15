09:25Политика
Альянс во главе с Эрдоганом получит большинство мест в парламенте
Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
Альянс во главе с партией Реджепа Тайипа Эрдогана получает большинство мест в парламенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госТВ.
По предварительным данным со 100% участков в Турции депутаты правящей коалиции набирают 322 из 600 мест.
Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% бюллетеней в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая выборах главы Турции действующий президент Эрдоган получил 49,35% голосов.
Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – набрал 45% голосов. Третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,22%.
Снявший свою кандидатуру кандидат Мухаррем Индже получил 0,43% голосов. В ЦИК Турции считают недействительными голоса, отданные за него.
Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Второй тур голосования назначен на 28 мая.
Президентские выборы прошли в Турции
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