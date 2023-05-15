Альянс во главе с Эрдоганом получит большинство мест в парламенте

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Альянс во главе с партией Реджепа Тайипа Эрдогана получает большинство мест в парламенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госТВ.

По предварительным данным со 100% участков в Турции депутаты правящей коалиции набирают 322 из 600 мест.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% бюллетеней в рамках подсчета голосов на прошедших 14 мая выборах главы Турции действующий президент Эрдоган получил 49,35% голосов.

Его основной соперник – кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу – набрал 45% голосов. Третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,22%.

Снявший свою кандидатуру кандидат Мухаррем Индже получил 0,43% голосов. В ЦИК Турции считают недействительными голоса, отданные за него.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Второй тур голосования назначен на 28 мая.

Президентские выборы прошли в Турции