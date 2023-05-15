Политолог назвал условия для победы Эрдогана на выборах в Турции

В Турции 14 мая прошел первый тур президентских выборов. Ни действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, ни его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу не смогли преодолеть 50-процентный барьер голосов. Теперь кандидатам предстоит сразиться во втором туре. У кого больше шансов на победу и кто из соперников выгоднее в плане сотрудничества с Россией – в материале Москвы 24.
Чуть-чуть не дотянул
Общая явка на президентских выборах в Турции 14 мая превысила 88%, сообщило агентство Anadolu. Чтобы определить победителя уже в первом туре, одному из кандидатов нужно было набрать 50% и более голосов. Но никто из претендентов не преодолел этот барьер: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал чуть более 49%, тогда как лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу поддержали около 45% избирателей. Еще один участник гонки – глава альянса Ata Синан Оган – получил примерно 5% голосов.
Таким образом, президента выберут во втором туре, который состоится 28 мая. Избирателям придется сделать окончательный выбор только между Эрдоганом и Кылычдароглу. Ранее действующий президент заявил, что готов уйти со своего поста в случае поражения.
Сам Эрдоган тоже проголосовал 14 мая. Правда, его появление на избирательном участке запомнилось тем, что глава государства раздавал детям деньги. По информации турецких СМИ, Эрдоган дарил купюры в 200 турецких лир (около 800 рублей).
Первый тур выборов в Турции прокомментировали в Кремле. Кто бы ни победил, Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с республикой, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ряд зарубежных политиков уже поздравили действующего турецкого лидера с большинством голосов по итогам первого тура. Среди них президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев. Лидер США Джо Байден заявил, что в Турции немало проблем и без обсуждений итогов выборов. "Надеюсь, кто бы ни победил, победит. В этой части мира достаточно проблем", – ответил глава Белого дома на вопрос журналистов.
Итоги первого тура обсуждают и в зарубежной прессе. К примеру, британский журнал The Economist назвал их "неожиданно разочаровывающими" для кандидата от оппозиции. Издание указывает, что социологические опросы давали Кылычдароглу надежду на победу уже в первом туре, но на деле этого не случилось.
Выйти победителем
Нет ничего удивительного в том, что на выборах в Турции состоится второй тур, отметил в беседе с Москвой 24 первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Результат закономерен с учетом того, что Эрдоган и Кылычдароглу шли близко друг к другу, а часть голосов забрал себе третий кандидат.
Теперь соперникам предстоит перетянуть на свою сторону те 5% избирателей, которые отдали предпочтения Синану Огану, объяснил эксперт.
"Но здесь есть психологический момент. Эрдоган на выборах в 2014 и 2018 годах выигрывал в первом туре. Сейчас пройдет второй, и как к этому отнесутся его сторонники – непонятно. Часть электората может подумать, что Эрдоган и так выиграет, и не прийти на участок. Другая, наоборот, может посчитать, что он проиграет, и будет в растерянности. Если Эрдоган удержит сплоченность своего электората, он выиграет", – подчеркнул Макаркин.
Россия в любом случае будет работать с победителем выборов, кто бы это в итоге ни был. Однако для Москвы предпочтительнее успех Эрдогана, поделился мнением политолог.
"Конечно, он никакой не союзник, но с ним есть понятные правила игры. Каким будет механизм принятия решений при Кылычдароглу, неясно. Кроме того, он все же ближе к Западу, и это важный фактор", – обратил внимание эксперт.
Контакты Кылычдароглу с Москвой уже подпорчены из-за обвинений турецкого политика о якобы вмешательстве России в выборы. Кроме того, отношения с РФ станут более официальными, тогда как в сотрудничестве с Эрдоганом большую роль играет неформальная сторона общения, предположил Макаркин.
Однако, даже если победит кандидат от оппозиции, сотрудничество между Россией и Турцией продолжится, убежден эксперт.
"Они тоже не самоубийцы. Параллельный импорт в Россию, потоки туристов из нашей страны выгодны для турецкой экономики. И на самом деле прозападность оппозиционных политиков очень условная. Они заявляют о возобновлении интеграции в Евросоюз, но понимают, что, даже если Запад будет на их стороне, в ЕС их не примут: этот процесс будут блокировать ряд стран", – сказал Макаркин.
В случае поражения Эрдогана во втором туре он все равно сможет и дальше влиять на политику страны, так как его коалиция получила большинство в парламенте. Кроме того, даже о резких шагах в сторону России оппозиции придется договариваться внутри себя, так как не все поддерживают подобный курс, резюмировал эксперт.
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