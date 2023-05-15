Политолог назвал условия для победы Эрдогана на выборах в Турции

В Турции 14 мая прошел первый тур президентских выборов. Ни действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, ни его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу не смогли преодолеть 50-процентный барьер голосов. Теперь кандидатам предстоит сразиться во втором туре. У кого больше шансов на победу и кто из соперников выгоднее в плане сотрудничества с Россией – в материале Москвы 24.

Чуть-чуть не дотянул

Фото: AP Photo/Ali Unal

Общая явка на президентских выборах в Турции 14 мая превысила 88%, сообщило агентство Anadolu. Чтобы определить победителя уже в первом туре, одному из кандидатов нужно было набрать 50% и более голосов. Но никто из претендентов не преодолел этот барьер: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал чуть более 49%, тогда как лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу поддержали около 45% избирателей. Еще один участник гонки – глава альянса Ata Синан Оган – получил примерно 5% голосов.

Таким образом, президента выберут во втором туре, который состоится 28 мая. Избирателям придется сделать окончательный выбор только между Эрдоганом и Кылычдароглу. Ранее действующий президент заявил, что готов уйти со своего поста в случае поражения.

Сам Эрдоган тоже проголосовал 14 мая. Правда, его появление на избирательном участке запомнилось тем, что глава государства раздавал детям деньги. По информации турецких СМИ, Эрдоган дарил купюры в 200 турецких лир (около 800 рублей).



До первого тура Кемаль Кылычдароглу обвинил Москву во вмешательстве в турецкие выборы. В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил своего оппонента и заявил , что не позволит оппозиции нападать на Россию и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения Кылычдароглу. По его словам, те, кто мог представить кандидату от оппозиции такую информацию, – лжецы.



Первый тур выборов в Турции прокомментировали в Кремле. Кто бы ни победил, Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с республикой, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Конечно, мы с большим интересом и с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа. Но в любом случае мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться.

Ряд зарубежных политиков уже поздравили действующего турецкого лидера с большинством голосов по итогам первого тура. Среди них президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев. Лидер США Джо Байден заявил, что в Турции немало проблем и без обсуждений итогов выборов. "Надеюсь, кто бы ни победил, победит. В этой части мира достаточно проблем", – ответил глава Белого дома на вопрос журналистов.

Итоги первого тура обсуждают и в зарубежной прессе. К примеру, британский журнал The Economist назвал их "неожиданно разочаровывающими" для кандидата от оппозиции. Издание указывает, что социологические опросы давали Кылычдароглу надежду на победу уже в первом туре, но на деле этого не случилось.

Выйти победителем

Фото: AP Photo/Ali Unal

Нет ничего удивительного в том, что на выборах в Турции состоится второй тур, отметил в беседе с Москвой 24 первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Результат закономерен с учетом того, что Эрдоган и Кылычдароглу шли близко друг к другу, а часть голосов забрал себе третий кандидат.

Теперь соперникам предстоит перетянуть на свою сторону те 5% избирателей, которые отдали предпочтения Синану Огану, объяснил эксперт.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Кылычдароглу нужно брать все эти 5%. А Эрдогану для победы будет достаточно, чтобы этот электорат просто раскололся. Если это произойдет, его шансы на победу очень высоки. Причем у Эрдогана задача легче, чем у Кылычдароглу.

"Но здесь есть психологический момент. Эрдоган на выборах в 2014 и 2018 годах выигрывал в первом туре. Сейчас пройдет второй, и как к этому отнесутся его сторонники – непонятно. Часть электората может подумать, что Эрдоган и так выиграет, и не прийти на участок. Другая, наоборот, может посчитать, что он проиграет, и будет в растерянности. Если Эрдоган удержит сплоченность своего электората, он выиграет", – подчеркнул Макаркин.

Россия в любом случае будет работать с победителем выборов, кто бы это в итоге ни был. Однако для Москвы предпочтительнее успех Эрдогана, поделился мнением политолог.

"Конечно, он никакой не союзник, но с ним есть понятные правила игры. Каким будет механизм принятия решений при Кылычдароглу, неясно. Кроме того, он все же ближе к Западу, и это важный фактор", – обратил внимание эксперт.

Контакты Кылычдароглу с Москвой уже подпорчены из-за обвинений турецкого политика о якобы вмешательстве России в выборы. Кроме того, отношения с РФ станут более официальными, тогда как в сотрудничестве с Эрдоганом большую роль играет неформальная сторона общения, предположил Макаркин.

Однако, даже если победит кандидат от оппозиции, сотрудничество между Россией и Турцией продолжится, убежден эксперт.

"Они тоже не самоубийцы. Параллельный импорт в Россию, потоки туристов из нашей страны выгодны для турецкой экономики. И на самом деле прозападность оппозиционных политиков очень условная. Они заявляют о возобновлении интеграции в Евросоюз, но понимают, что, даже если Запад будет на их стороне, в ЕС их не примут: этот процесс будут блокировать ряд стран", – сказал Макаркин.

В случае поражения Эрдогана во втором туре он все равно сможет и дальше влиять на политику страны, так как его коалиция получила большинство в парламенте. Кроме того, даже о резких шагах в сторону России оппозиции придется договариваться внутри себя, так как не все поддерживают подобный курс, резюмировал эксперт.

