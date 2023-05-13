Эрдоган заявил, что не позволит нападок турецкой оппозиции на Россию и Путина

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит местной оппозиции, в частности, ее лидеру Кемалю Кылычдароглу, осуществлять нападки на Россию и на президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил во время своего выступления в Стамбуле.

"Кемаль совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном", – приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил о готовности уйти с поста главы государства в случае, если он проиграет на предстоящих выборах. Он добавил, что те люди, которые не уважают результаты голосования, не уважают саму нацию.

До этого президент Турции пристыдил лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу за утверждение о вмешательстве России в турецкие президентские выборы.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.

Эрдоган провел один из самых крупных митингов в рамках подготовки к выборам