Кылычдароглу может получить часть голосов Огана – СМИ

Фото: AP Photo

Кандидат от оппозиционного "Народного альянса" претендует на часть голосов выбывшего из президентской гонки Синана Огана (5,2%), однако их может не хватить на победу во втором раунде выборов. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

"Сначала в партиях проведут анализ итогов голосования, проведут заседания. Оган попытается сориентировать свою аудиторию исходя из решений, принятых на этих заседаниях. Сейчас в Турции начинается чисто популистский процесс. Но очевидно, что Оган не сможет направить весь свой электорат Кылычдароглу", – считает источник в "Народном альянсе".

При этом, как отметил представитель оппозиции, несмотря на то, что Кылычдароглу уйдет большая часть голосов Огана, он все еще может проиграть во втором раунде президентских выборов.

Решающую роль на этом этапе сыграет то, "насколько выгодно пройдет торговля между политическими силами", резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,35% голосов в первом раунде выборов по итогам обработки всех бюллетеней. Кылычдароглу набрал 45%. Третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,22%.

Поскольку ни один кандидат не набрал 50% голосов, 28 мая состоится второй тур голосования.

До этого также стало известно, что альянс во главе с партией действующего турецкого лидера получил 322 из 600 мест в парламенте.

Сторонники лидирующих кандидатов на пост президента Турции вышли на улицы Стамбула