Путин и Эрдоган подтвердили намерение встретиться в обозримой перспективе

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Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести двустороннюю встречу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что еще предстоит согласовать, где и когда точно пройдет эта встреча с учетом графиков двух лидеров.

"Но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть", – сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что эта тема поднималась, когда Путин звонил и поздравлял Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

В понедельник, 29 мая, Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Лидеры двух государств договорились о дальнейшем развитии российской-турецких отношений, а также обсудили вопросы регионального характера.

Во время переговоров Путин отметил весомый вклад Эрдогана в развитие отношений между двумя государствами в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы турецкого государства 28 мая. Его результат составил более 52% голосов. Окончательные результаты выборов будут размещены в официальном вестнике 1 июня.

